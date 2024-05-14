Динамо хоче підписати одного з лідерів іншого українського клубу — деталі

Олексій Гуцуляк бореться із Віталієм Буяльським. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Київське "Динамо" націлилося на футболіста "Дніпра-1" та збірної України Олексія Гуцуляка. На цьому трансфері наполягає головний тренер столичної команди Олександр Шовковський.

"Динамо" зробить Гуцуляка пріоритетною метою на літньому трансферному ринку, повідомляє Sport.ua.

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Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський попросив президента столичного клубу Ігоря Суркіса оформити трансфер Олексія Гуцуляка. Півзахисник "Дніпра-1" має намір змінити команду найближчим літом.

Олексій Гуцуляк у тренажерному залі. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Куди піде Гуцуляк

Одразу декілька футболістів команди "Дніпро-1" мають намір продовжити кар'єру в інших командах. Серед них був і півзахисник Олексій Гуцуляк. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року, а його трансферна вартість коливається в районі 1,5 млн євро. Однак "Динамо" намагатиметься домогтися зниження ціни на гравця.

Наступного сезону "біло-синім" доведеться розпочати виступ у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду турніру. Шовковський наполягає на зміцненні складу для того, щоб "Динамо" зуміло пробитися до основи ЛЧ. Особливу увагу тренер надає посиленню позиції півзахисника.

Також у трансфері Гуцуляка зацікавлене "Полісся", яке складе "Динамо" конкуренцію у боротьбі за гравця. У сезоні 2023/2024 півзахисник "Дніпра-1" зіграв у всіх турнірах 30 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі.

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