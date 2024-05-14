Динамо хоче підписати одного з лідерів іншого українського клубу — деталі
Київське "Динамо" націлилося на футболіста "Дніпра-1" та збірної України Олексія Гуцуляка. На цьому трансфері наполягає головний тренер столичної команди Олександр Шовковський.
"Динамо" зробить Гуцуляка пріоритетною метою на літньому трансферному ринку, повідомляє Sport.ua.
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський попросив президента столичного клубу Ігоря Суркіса оформити трансфер Олексія Гуцуляка. Півзахисник "Дніпра-1" має намір змінити команду найближчим літом.
Куди піде Гуцуляк
Одразу декілька футболістів команди "Дніпро-1" мають намір продовжити кар'єру в інших командах. Серед них був і півзахисник Олексій Гуцуляк. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року, а його трансферна вартість коливається в районі 1,5 млн євро. Однак "Динамо" намагатиметься домогтися зниження ціни на гравця.
Наступного сезону "біло-синім" доведеться розпочати виступ у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду турніру. Шовковський наполягає на зміцненні складу для того, щоб "Динамо" зуміло пробитися до основи ЛЧ. Особливу увагу тренер надає посиленню позиції півзахисника.
Також у трансфері Гуцуляка зацікавлене "Полісся", яке складе "Динамо" конкуренцію у боротьбі за гравця. У сезоні 2023/2024 півзахисник "Дніпра-1" зіграв у всіх турнірах 30 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі.
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