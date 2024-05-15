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Лунін оцінив гру Куртуа після повернення бельгійця в основу Реалу

15 травня 2024 13:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін оцінив гру Куртуа після повернення бельгійця в основу Реалу
Андрій Лунін рятує "Реал" від голу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прокоментував гру Тібо Куртуа в основному складі мадридського "Реала". Бельгійський воротар допоміг чемпіонам Іспанії розгромити "Алавес"

Лунін пояснив, чому Куртуа знову вийшов у основі "Реала", повідомляє Defensa Central.

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У матчі 36 туру іспанської Ла-Ліги "Реал" розгромив у Мадриді "Алавес" із рахунком 5:0. Український голкіпер іспанської команди Андрій Лунін оцінив гру Тібо Куртуа в основі "королівського клубу".

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа дякує вболівальникам "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Що Лунін сказав про Куртуа

Бельгійський голкіпер повернувся в основу "Реала" після одужання від тяжкої травми, через яку футболіст пропустив більшу частину сезону. Попри конкуренцію за місце у стартовому складі, Андрій Лунін цінує внесок Тібо Куртуа у перемоги "Реала".

"Це великий футболіст, чудовий голкіпер. Він завжди грамотно обирає позицію і контролює дії обох команд біля своїх воріт", — заявив Лунін.

Український воротар "Реала" цього сезону зіграв в основі мадридської команди 30 поєдинків. У 12 із них Лунін не пропускав м'ячі у свої ворота.

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Тібо Куртуа

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