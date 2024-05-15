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Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер

15 травня 2024 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер
Віталій Миколенко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко пропускає залишок цього сезону через травму. Ця обставина не заважає відомим клубам цікавитись гравцем.

Влітку Миколенко може виїхати з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Tutto Mercato.

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Одразу декілька відомих клубів надішлють до офісу англійського "Евертона" запит на трансфер Віталія Миколенка. Контракт 24-річного захисника з "ірисками" діє до літа 2026 року. "Евертон" хоче отримати за гравця щонайменше 30 млн євро.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко під час матчу. Фото: instagram.com/mikola_16/

Куди може піти Миколенко

Головним претендентом на Віталія став туринський "Ювентус". Позиція лівого захисника, здатного зіграти роль вінгера, є одним із пріоритетних для італійської команди. Однак туринців турбує висока трансферна вартість Миколенка, тому клуб готується до торгів із "Евертоном".

Також у послугах українця зацікавлена "Баварія", якій теж потрібний лівий захисник. На відміну від "Ювентуса", німців влаштовує ціна "Евертона" на Миколенка. Але мюнхенці продовжують обирати оптимальну кандидатуру серед декількох гравців і поки що не готові розпочати переговори.

У сезоні-2023/2024 Миколенко зіграв за "Евертон" 31 матч у всіх турнірах. Він забив два голи.

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Футбол трансфери
Віталій Миколенко

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