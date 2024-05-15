Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер
Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко пропускає залишок цього сезону через травму. Ця обставина не заважає відомим клубам цікавитись гравцем.
Влітку Миколенко може виїхати з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Tutto Mercato.
Одразу декілька відомих клубів надішлють до офісу англійського "Евертона" запит на трансфер Віталія Миколенка. Контракт 24-річного захисника з "ірисками" діє до літа 2026 року. "Евертон" хоче отримати за гравця щонайменше 30 млн євро.
Куди може піти Миколенко
Головним претендентом на Віталія став туринський "Ювентус". Позиція лівого захисника, здатного зіграти роль вінгера, є одним із пріоритетних для італійської команди. Однак туринців турбує висока трансферна вартість Миколенка, тому клуб готується до торгів із "Евертоном".
Також у послугах українця зацікавлена "Баварія", якій теж потрібний лівий захисник. На відміну від "Ювентуса", німців влаштовує ціна "Евертона" на Миколенка. Але мюнхенці продовжують обирати оптимальну кандидатуру серед декількох гравців і поки що не готові розпочати переговори.
У сезоні-2023/2024 Миколенко зіграв за "Евертон" 31 матч у всіх турнірах. Він забив два голи.
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