Лунін чи Куртуа — Анчелотті назвав основного воротаря Реала
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті ухвалив важливе рішення. Італійський фахівець розповів, який воротар команди вийде в основі у найближчому матчі.
Андрій Лунін та Тібо Куртуа конкурують за місце у стартовому складі, нагадує офіційний сайт клубу.
Тібо Куртуа пропустив через травму майже весь сезон 2023/2024. Він нещодавно повернувся на поле й одразу ж посів місце у воротах "Реала" у матчах іспанської Ла-Ліги. Однак Андрій Лунін має вийти на поле у найближчому поєдинку.
Що Анчелотті сказав про воротарів "Реала"
Італійський тренер мадридської команди похвалив Куртуа за гру у матчі проти "Алавеса" (5:0). Анчелотті задоволений прогресом бельгійського голкіпера. Наставник відзначив мотивацію Куртуа та бажання Тібо нагадати про його професійні навички.
"Уся команда має добре відпочити й підготуватися до наступного поєдинку. Не можна забувати про те, що незабаром на нас чекає фінал Ліги чемпіонів. Важливо зберегти свіжість і сили на цей матч", — розповів Анчелотті.
Тренер "Реала" нагадав про те, що його команді залишилося зіграти два матчі в Ла-Лізі — з "Вільяррелом" та "Бетісом". Анчелотті заявив, що в одному з поєдинків зіграє Лунін, а в іншому — Куртуа. Наставник не сказав, який воротар вийде на поле у фіналі Ліги чемпіонів.
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