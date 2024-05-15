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Лунін чи Куртуа — Анчелотті назвав основного воротаря Реала

15 травня 2024 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін чи Куртуа — Анчелотті назвав основного воротаря Реала
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/federico.titone/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті ухвалив важливе рішення. Італійський фахівець розповів, який воротар команди вийде в основі у найближчому матчі.

Андрій Лунін та Тібо Куртуа конкурують за місце у стартовому складі, нагадує офіційний сайт клубу.

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Тібо Куртуа пропустив через травму майже весь сезон 2023/2024. Він нещодавно повернувся на поле й одразу ж посів місце у воротах "Реала" у матчах іспанської Ла-Ліги. Однак Андрій Лунін має вийти на поле у найближчому поєдинку.

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа відбиває удар на тренуванні. Фото: instagram.com/federico.titone/

Що Анчелотті сказав про воротарів "Реала"

Італійський тренер мадридської команди похвалив Куртуа за гру у матчі проти "Алавеса" (5:0). Анчелотті задоволений прогресом бельгійського голкіпера. Наставник відзначив мотивацію Куртуа та бажання Тібо нагадати про його професійні навички.

"Уся команда має добре відпочити й підготуватися до наступного поєдинку. Не можна забувати про те, що незабаром на нас чекає фінал Ліги чемпіонів. Важливо зберегти свіжість і сили на цей матч", — розповів Анчелотті.

Тренер "Реала" нагадав про те, що його команді залишилося зіграти два матчі в Ла-Лізі — з "Вільяррелом" та "Бетісом". Анчелотті заявив, що в одному з поєдинків зіграє Лунін, а в іншому — Куртуа. Наставник не сказав, який воротар вийде на поле у фіналі Ліги чемпіонів.

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спорт
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Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Боруссія Дортмунд
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
Тібо Куртуа

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