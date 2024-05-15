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Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов Динамо — о ком речь

15 мая 2024 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов Динамо — о ком речь
Александр Шовковский во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал футболиста, на которого не рассчитывает в следующем сезоне. Этот игрок в ближайшее время сменит команду. 

В "Динамо" рассматривают варианты с арендой или окончательной продажей футболиста, сообщает "Футбол 24". 

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"Динамо" постепенно начинает подготовку к новому сезону. В столичном клубе готовятся к изменениям в кадровом составе. Слухи сватают в Киев игроков "Днепра-1" и "Черноморца". Но есть футболисты, который уйдут из "Динамо". 

Бенито
Бенито в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/11_benito/

Кого продадут "бело-синие" 

Александру Шовковскому не нужен полузащитник "Динамо" Олабиран Муйива, который известен по псевдониму "Бенито". Нигерийский футболист не сумел проявить себя под руководством нового тренера столичной команды. 

Бенито уйдет из Динамо
Бенито уйдет из "Динамо". Фото: instagram.com/11_benito/

Бенито присоединился к "Динамо" в 2020 году. С тех пор киевский клуб дважды отдавал нигерийского полузащитника в аренду (в донецкий "Олимпик" и хорватскую "Горицу"). "Бело-синие" не станут удерживать 25-летнего футболиста, если какой-нибудь клуб захочет выкупить его контракт за полмиллиона евро. 

В сезоне 2023/2024 Бенито сыграл за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах. Он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. 

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Динамо
Футбол трансферы
Александр Шовковский

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