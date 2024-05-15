Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов Динамо — о ком речь

Александр Шовковский во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал футболиста, на которого не рассчитывает в следующем сезоне. Этот игрок в ближайшее время сменит команду.

В "Динамо" рассматривают варианты с арендой или окончательной продажей футболиста, сообщает "Футбол 24".

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Бенито в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/11_benito/

Кого продадут "бело-синие"

Александру Шовковскому не нужен полузащитник "Динамо" Олабиран Муйива, который известен по псевдониму "Бенито". Нигерийский футболист не сумел проявить себя под руководством нового тренера столичной команды.

Бенито уйдет из "Динамо". Фото: instagram.com/11_benito/

Бенито присоединился к "Динамо" в 2020 году. С тех пор киевский клуб дважды отдавал нигерийского полузащитника в аренду (в донецкий "Олимпик" и хорватскую "Горицу"). "Бело-синие" не станут удерживать 25-летнего футболиста, если какой-нибудь клуб захочет выкупить его контракт за полмиллиона евро.

В сезоне 2023/2024 Бенито сыграл за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах. Он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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