Роналду назвав зірку футболу, яку хоче бачити у своїй команді
Лідер саудівського "Аль-Наср" Кріштіану Роналду провів переговори з власниками клубу. Португалець відповів, який футболіст зможе посилити гру команди.
Роналду порадив запросити до "Аль-Насру" ще одного гравця збірної Португалії, повідомляє Daily Star.
Кріштіану Роналду проводить в "Аль-Насрі" вже другий сезон, але його команді не вдається виграти чемпіонат Саудівської Аравії. Переможцем цьогорічного турніру знову стане "Аль-Хіляль".
Кого Роналду хоче бачити в "Аль-Насрі"
Португалець є головною зіркою та лідером "Аль-Насра". У клубі цінують думку 39-річного футболіста. Керівництво "Аль-Насра" порадилося з Роналду щодо літньої трансферної компанії.
Кріштіану заявив, що півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш посилить гру "Аль-Насра". Контракт 29-річного португальця з "червоними дияволами" діє до літа 2026 року. "МЮ" не збирається утримувати гравця, якщо отримають вигідну пропозицію.
В "Аль-Насрі" вже грають такі зірки світового футболу, як бразилець Алекс Теллес, івуарієць Секо Фофана та сенегалець Садіо Мане.
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