Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Роналду назвав зірку футболу, яку хоче бачити у своїй команді arrow

Роналду назвав зірку футболу, яку хоче бачити у своїй команді

15 травня 2024 16:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду назвав зірку футболу, яку хоче бачити у своїй команді
Кріштіану Роналду святкує перемогу Аль-Насра. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер саудівського "Аль-Наср" Кріштіану Роналду провів переговори з власниками клубу. Португалець відповів, який футболіст зможе посилити гру команди.

Роналду порадив запросити до "Аль-Насру" ще одного гравця збірної Португалії, повідомляє Daily Star.

Читайте також:

Кріштіану Роналду проводить в "Аль-Насрі" вже другий сезон, але його команді не вдається виграти чемпіонат Саудівської Аравії. Переможцем цьогорічного турніру знову стане "Аль-Хіляль".

Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш у складі "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Кого Роналду хоче бачити в "Аль-Насрі"

Португалець є головною зіркою та лідером "Аль-Насра". У клубі цінують думку 39-річного футболіста. Керівництво "Аль-Насра" порадилося з Роналду щодо літньої трансферної компанії.

Кріштіану заявив, що півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш посилить гру "Аль-Насра". Контракт 29-річного португальця з "червоними дияволами" діє до літа 2026 року. "МЮ" не збирається утримувати гравця, якщо отримають вигідну пропозицію.

В "Аль-Насрі" вже грають такі зірки світового футболу, як бразилець Алекс Теллес, івуарієць Секо Фофана та сенегалець Садіо Мане.

Нагадаємо, Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Лунін чи Куртуа — Анчелотті назвав основного воротаря "Реала". 

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо". 

Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

спорт
футбол
Кріштіану Роналду
Манчестер Юнайтед
Футбол трансфери
Аль-Наср

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників