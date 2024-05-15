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Роналду назвал звезду футбола, которую хочет видеть в своей команде

15 мая 2024 16:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду назвал звезду футбола, которую хочет видеть в своей команде
Криштиану Роналду празднует победу "Аль-Насра". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер саудовского "Аль-Наср" Криштиану Роналду провел переговоры с владельцами клуба. Португалец ответил, какой футболист сможет усилить игру команды. 

Роналду посоветовал пригласить в "Аль-Наср" еще одного игрока сборной Португалии, сообщает Daily Star

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Криштиану Роналду проводит в "Аль-Насре" уже второй сезон, но его команде не удается выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Победителем нынешнего турнира снова станет "Аль-Хиляль". 

Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш в составе "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/brunofernandes8/

Кого Роналду хочет видеть в "Аль-Насре" 

Португалец является главной звездой и лидером "Аль-Насра". В клубе ценят мнение 39-летнего футболиста. Руководство "Аль-Насра" посоветовалось с Роналду относительно летней трансферной компании. 

Криштиану заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш усилит игру "Аль-Насра". Контракт 29-летнего португальца с "красными дьяволами" действует до лета 2026 года. "МЮ" не собирается удерживать игрока, если получат по нему выгодное предложение. 

В "Аль-Насре" уже играют такие звезды мирового футбола, как бразилец Алекс Теллес, ивуариец Секо Фофана и сенегалец Садио Мане. 

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

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спорт
футбол
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
Футбол трансферы
Аль-Наср

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