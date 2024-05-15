Роналду назвал звезду футбола, которую хочет видеть в своей команде
Лидер саудовского "Аль-Наср" Криштиану Роналду провел переговоры с владельцами клуба. Португалец ответил, какой футболист сможет усилить игру команды.
Роналду посоветовал пригласить в "Аль-Наср" еще одного игрока сборной Португалии, сообщает Daily Star.
Криштиану Роналду проводит в "Аль-Насре" уже второй сезон, но его команде не удается выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Победителем нынешнего турнира снова станет "Аль-Хиляль".
Кого Роналду хочет видеть в "Аль-Насре"
Португалец является главной звездой и лидером "Аль-Насра". В клубе ценят мнение 39-летнего футболиста. Руководство "Аль-Насра" посоветовалось с Роналду относительно летней трансферной компании.
Криштиану заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш усилит игру "Аль-Насра". Контракт 29-летнего португальца с "красными дьяволами" действует до лета 2026 года. "МЮ" не собирается удерживать игрока, если получат по нему выгодное предложение.
В "Аль-Насре" уже играют такие звезды мирового футбола, как бразилец Алекс Теллес, ивуариец Секо Фофана и сенегалец Садио Мане.
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