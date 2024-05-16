Мудрик отримав травму голови у матчі Челсі проти Брайтона — чи зіграє на Євро-2024
Гравець збірної України Михайло Мудрик отримав травму з підозрою на струс мозку в грі АПЛ. Нагадаємо, що через місяць стартує Євро-2024 й це вже не перший гравець основи збірної, який отримав пошкодження напередодні турніру.
Який стан Мудрика — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі. На 37-й хвилині захисник "Брайтона" Тарік Лемпті та українець зіштовхнулися головами. У Мудрика підозра на струс мозку. Михайло не зміг дограти матч і був замінений на 42-й на Крістофера Нкунку.
Мудрик не зіграє в останньому турі АПЛ
Після завершення зустрічі головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував ушкодження Мудрика, а також заявив, що українець пропустить останній тур:
"З ним не все гаразд, ми продовжуємо перевіряти його стан. Він мав легке запаморочення, але ми використали протокол вимушеної заміни з підозрою на струс мозку", — сказав коуч "синіх".
За правилами, якщо використовується така заміна, гравець не може виступати за команду в офіційних матчах наступних 7 днів.
"Сподіваюся, там нічого страшного", — додав Почеттіно.
Time to get warm. 🌡️#CFC | #BhaChe pic.twitter.com/46gTjXN2eF— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 15, 2024
19 травня лондонці проведуть домашній поєдинок проти "Борнмуту" в останньому 38-му урі чемпіонату Англії 2023/24.
Нагадаємо, раніше травми отримали Миколенко, Маліновський та Судаков.
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