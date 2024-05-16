Мудрик отримав травму голови у матчі Челсі проти Брайтона — чи зіграє на Євро-2024

Михайлу Мудрику надають допомогу лікарі. Фото: Reuters

Гравець збірної України Михайло Мудрик отримав травму з підозрою на струс мозку в грі АПЛ. Нагадаємо, що через місяць стартує Євро-2024 й це вже не перший гравець основи збірної, який отримав пошкодження напередодні турніру.

Який стан Мудрика — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі. На 37-й хвилині захисник "Брайтона" Тарік Лемпті та українець зіштовхнулися головами. У Мудрика підозра на струс мозку. Михайло не зміг дограти матч і був замінений на 42-й на Крістофера Нкунку.

Мудрик не зіграє в останньому турі АПЛ

Після завершення зустрічі головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував ушкодження Мудрика, а також заявив, що українець пропустить останній тур:

"З ним не все гаразд, ми продовжуємо перевіряти його стан. Він мав легке запаморочення, але ми використали протокол вимушеної заміни з підозрою на струс мозку", — сказав коуч "синіх".

За правилами, якщо використовується така заміна, гравець не може виступати за команду в офіційних матчах наступних 7 днів.

"Сподіваюся, там нічого страшного", — додав Почеттіно.

19 травня лондонці проведуть домашній поєдинок проти "Борнмуту" в останньому 38-му урі чемпіонату Англії 2023/24.

Нагадаємо, раніше травми отримали Миколенко, Маліновський та Судаков.

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