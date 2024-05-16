Мудрик получил травму головы в матче Челси против Брайтона — сыграет ли на Евро-2024
Игрок сборной Украины Михаил Мудрик получил травму с подозрением на сотрясение мозга в игре АПЛ. Напомним, что через месяц стартует Евро-2024 и это уже не первый игрок основы сборной, получивший повреждение накануне турнира.
Какое состояние Мудрика — читайте в материале Новини.LIVE.
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. На 37-й минуте защитник "Брайтона" Тарик Лемпти и украинец столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Михаил не смог доиграть матч и был заменен на 42-й на Кристофера Нкунку.
Мудрик не сыграет в последнем туре АПЛ
После завершения встречи главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал повреждение Мудрика, а также заявил, что украинец пропустит последний тур:
"С ним не все в порядке, мы продолжаем проверять его состояние. У него было легкое головокружение, но мы использовали протокол вынужденной замены с подозрением на сотрясение мозга ", — сказал коуч "синих".
Согласно правилам, если используется такая замена, игрок не может выступать за команду в официальных матчах следующих 7 дней.
"Надеюсь, там ничего страшного", — добавил Почеттино.
Time to get warm. 🌡️ #CFC | #BhaChe pic.twitter.com/46gTjXN2eF— Chelsea FC (@ChelseaFC) 15 мая, 2024
19 мая лондонцы проведут домашний поединок против "Борнмута" в последнем 38-м уре чемпионата Англии 2023/24.
Напомним, ранее травмы получили Миколенко, Малиновский и Судаков.
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