Мудрик рассказал о будущем и клубе, где продолжит карьеру

Михаил Мудрик борется с Педро Порро. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик критически оценивает собственную игру в этом сезоне. Молодой футболист объяснил, почему ему пока не удалось стать лидером "синих".

Мудрик понимает, что пока не реализовал свой потенциал в АПЛ, сообщает Football London.

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Михаил Мудрик в этом сезоне сыграл 28 матчей в английской Премьер-лиги, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Однако от 23-летнего игрока ожидали более серьезных успехов.

Михаил Мудрик в матче с "Тоттенхэмом". Фото: Reuters/Matthew Childs

Как Мудрик оценил сезон в "Челси"

Украинский футболист прекрасно понимает, что может оказывать большее влияние на игру лондонской команды. По его словам, Михаил еще не до конца адаптировался в английском футболе и не реализовал свой потенциал в "Челси".

"Существует много игровых компонентов, которые я должен улучшить. Сейчас я вижу, что с каждым матчем уровень моего футбола улучшается. Однако этого мало. Я продолжу прогрессировать, и партнеры по команде помогают мне в этом", — заявил Мудрик.

Украинец опроверг слухи о желании сменить команду и заявил, что его устраивает жизнь в Лондоне и выступление в составе "Челси".

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