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Мудрик рассказал о будущем и клубе, где продолжит карьеру

5 мая 2024 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик рассказал о будущем и клубе, где продолжит карьеру
Михаил Мудрик борется с Педро Порро. Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик критически оценивает собственную игру в этом сезоне. Молодой футболист объяснил, почему ему пока не удалось стать лидером "синих". 

Мудрик понимает, что пока не реализовал свой потенциал в АПЛ, сообщает Football London

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Михаил Мудрик в этом сезоне сыграл 28 матчей в английской Премьер-лиги, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Однако от 23-летнего игрока ожидали более серьезных успехов. 

Михаил Мудрик поделился планами
Михаил Мудрик в матче с "Тоттенхэмом". Фото: Reuters/Matthew Childs

Как Мудрик оценил сезон в "Челси" 

Украинский футболист прекрасно понимает, что может оказывать большее влияние на игру лондонской команды. По его словам, Михаил еще не до конца адаптировался в английском футболе и не реализовал свой потенциал в "Челси". 

"Существует много игровых компонентов, которые я должен улучшить. Сейчас я вижу, что с каждым матчем уровень моего футбола улучшается. Однако этого мало. Я продолжу прогрессировать, и партнеры по команде помогают мне в этом", — заявил Мудрик. 

Украинец опроверг слухи о желании сменить команду и заявил, что его устраивает жизнь в Лондоне и выступление в составе "Челси". 

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спорт
футбол
Михаил Мудрик
Английская Премьер-лига
Челси
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