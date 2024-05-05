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Мудрик розповів про майбутнє та клуб, де продовжить кар'єру

5 травня 2024 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик розповів про майбутнє та клуб, де продовжить кар'єру
Михайло Мудрик бореться із Педро Порро. Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик критично оцінює власну гру цього сезону. Молодий футболіст пояснив, чому йому поки що не вдалося стати лідером "синіх".

Мудрик розуміє, що поки що не реалізував свій потенціал в АПЛ, повідомляє Football London.

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Михайло Мудрик цього сезону зіграв 28 матчів в англійській Прем'єр-лізі, в яких забив 4 голи й зробив 2 результативні передачі. Проте від 23-річного гравця чекали серйозніших успіхів.

Михайло Мудрік поділився планами
Михайло Мудрик у матчі з "Тоттенгемом". Фото: Reuters/Matthew Childs

Як Мудрик оцінив сезон у "Челсі"

Український футболіст чудово розуміє, що може більш впливати на гру лондонської команди. За його словами, Михайло ще не до кінця адаптувався до англійського футболу і не реалізував свій потенціал у "Челсі".

"Існує багато ігрових компонентів, які я маю покращити. Зараз я бачу, що з кожним матчем рівень мого футболу покращується. Однак цього мало. Я продовжу прогресувати, і партнери по команді допомагають мені в цьому", — заявив Мудрик.

Українець спростував чутки про бажання змінити команду та заявив, що його влаштовує життя в Лондоні та виступ у складі "Челсі".

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спорт
футбол
Михайло Мудрик
Англійська Прем'єр-ліга
Челсі
АПЛ

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