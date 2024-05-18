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Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра

18 мая 2024 22:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра
Александр Усик незадолго до боя. Фото: instagram.com/usyk17.promotions/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард киевского "Динамо" и национальной команды по футболу Виктор Леоненко не считает Александра Усика лучшим украинским боксером. Эксперт назвал фамилию спортсмена, чей стиль ведения боя считает непревзойденным. 

Виктор Леоненко назвал качество Владимира Кличко, которое много лет обеспечивало украинцу доминирование в мире бокса, сообщает "Футбол Украина".  

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Экс-форвард киевского "Динамо" и известный футбольный эксперт Виктор Леоненко ответил на вопрос о том, кого считает лучим украинским боксером всех времен. Речь идет о Владимире Кличко, который долго оставался непобедимым тяжеловесом. 

Владимир Кличко
Так сейчас выглядит Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Что Леоненко сказал о Кличко 

Эксперт выделил джеб левой рукой, который соперники украинского боксера не выдерживали. Несколько десятков таких ударов по время матча обеспечили Владимиру Кличко много побед. 

"Да, Кличко проиграл Джошуа, которого Усик дважды избил, но Владимиру просто нужно было заканчивать карьеру раньше, а не в 40 лет", — рассказал Леоненко. 

Эксперт считает, что украинцу надо было раньше уходить из спорта. В качестве идеального примера Виктор Леоненко привел Флойда Мейвезера. 

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футбол
Александр Усик
Владимир Кличко
бокс
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