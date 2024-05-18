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Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра

18 травня 2024 22:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра
Олександр Усик незадовго до бою. Фото: instagram.com/usyk17.promotions/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард київського "Динамо" та національної команди з футболу Віктор Леоненко не вважає Олександра Усика найкращим українським боксером. Експерт назвав прізвище спортсмена, чий стиль ведення бою є неперевершеним.

Віктор Леоненко назвав якість Володимира Кличка, яка багато років забезпечувала українцю домінування у світі боксу, повідомляє "Футбол Україна".

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Ексфорвард київського "Динамо" та відомий футбольний експерт Віктор Леоненко відповів на запитання про те, кого вважає найкращим українським боксером усіх часів. Йдеться про Володимира Кличка, який довго залишався непереможним важкоатлетом.

Володимир Кличко
Так зараз виглядає Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Що Леоненко сказав про Кличка

Експерт виділив джеб лівою рукою, яку суперники українського боксера не витримували. Декілька десятків таких ударів під час матчу забезпечили Володимиру Кличку багато перемог.

"Так, Кличко програв Джошуа, якого Усік двічі побив, але Володимиру просто потрібно було закінчувати кар'єру раніше, а не у 40 років", — розповів Леоненко.

Експерт вважає, що українцю треба було раніше йти зі спорту. Як ідеальний приклад Віктор Леоненко навів Флойда Мейвезера.

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футбол
Олександр Усик
Володимир Кличко
бокс
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