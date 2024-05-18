Циганков отримає пропозицію від топклубу — Жирона готується до трансферу

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник "Жирони" та збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі. Футболістом продовжують цікавитись європейські гранди.

"Жирона" готова продати Циганкова, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє Marca.

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Віктор Циганков провів успішний сезон у складі "Жирони" і зробив внесок в історичний успіх каталонської команди, яка вперше у своїй історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів. Українець є одним із футболістів "Жирони", якими цікавляться інші клуби.

Віктор Циганков подає кутовий. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куди може перейти Циганков

Чутки відправляли півзахисника до чемпіонатів Англії та Німеччини, проте у "Жироні" не підтверджували цю інформацію. Тепер стало відомо про інтерес до Циганкова з боку туринського "Ювентуса". У трансфері Віктора зацікавлений головний тренер італійської команди Массіміліано Алегрі.

Віктор Циганков у боротьбі із суперниками. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" хоче отримати за Циганкова не менш ніж 40 млн євро, адже половину цих грошей каталонці будуть мають заплатити київському "Динамо". Туринці розраховують знизити ціну на українського футболіста. Переговори клубів розпочнуться найближчим часом.

У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв у Ла-Лізі 28 матчів, забив 6 голів та зробив 5 результативних передач.

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