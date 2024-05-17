Динамо поверне свого колишнього футболіста — про кого йдеться

Ерік Рамірес, Віталій Буяльський та Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/erick.ramirez24/

Тренерський штаб київського "Динамо" отримав ще одного форварда. Футболіст, права якого належать українському клубу, повернувся до столиці з оренди.

Ерік Рамірес знову спробує проявити себе у складі "біло-синіх", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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"Динамо" оформило трансфер Еріка Раміреса влітку 2021 року. З форвардом збірної Венесуели підписали контракт на п'ять років. Але футболіст не зумів завоювати місце в основі київської команди й декілька разів орендував інші клуби.

Ерік Рамірес у матчі проти "Барселони". Фото: instagram.com/erick.ramirez24/

Рамірес почав забивати більше голів

Цьогорічний сезон Ерік Рамірес провів в оренді у клубі "Атлетіко Насьональ". У Колумбії 25-річний форвард був футболістом основного складу та забив за сезон 9 голів.

"Атлетіко Насьональ" міг викупити контракт Раміреса, але не знайшов грошей, щоб здійснити цей трансфер. Ерік вже подякував керівництву колумбійського клубу, партнерам по команді та вболівальникам за підтримку.

Поки не відомо, чи тренерський штаб "Динамо" розраховує на Раміреса. Ймовірно, що український клуб захоче продати форварда.

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