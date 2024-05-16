Жирона продасть Довбика — відома вартість форварда

Артем Довбик бореться із суперником за м'яч. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик стане одним із героїв літнього трансферного вікна. Європейські гранди вивчають нагоду запросити результативного футболіста.

"Жирона" погодиться продати форварда за певну суму, повідомив на своїй сторінці в Instagram інсайдер Фабріціо Романо.

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Один з українських легіонерів "Жирони" влітку може піти з іспанського клубу. Артем Довбик забив цього сезону 20 голів у Ла-Лізі. Форвард може завоювати трофей "Пічічі", який вручають найкращому бомбардиру місцевої першості. Ці успіхи українця привернули увагу відомих клубів із декількох країн.

Артем Довбик у матчі проти "Вільярреалу". Фото: instagram.com/gironafc/

Скільки "Жирона" заробить на трансфері Довбика

У контракті форварда з іспанським клубом прописано певну суму відступних. Вона становить 40 млн євро. "Жирона" не розглядатиме пропозиції щодо гравця від клубів, які пропонуватимуть нижчу ціну. Але якщо хтось заплатить каталонцям усю суму відступних, вони будуть змушені відпустити Довбика.

Головними претендентами на 26-річного футболіста є мадридський "Атлетіко" та італійський "Наполі". Згідно з чутками, українцем цікавляться англійські "Арсенал", "Ньюкасл" та "Манчестер Юнайтед".

При цьому Довбик не хоче їхати з Іспанії. Варіант із трансфером в "Атлетіко" може влаштувати всі сторони, включаючи самого Артема.

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