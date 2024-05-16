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Жирона продаст Довбика — известна стоимость форварда

16 мая 2024 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона продаст Довбика — известна стоимость форварда
Артем Довбик борется с соперником за мяч. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик станет одним из героев летнего трансферного окна. Европейские гранды изучают возможность пригласить результативного футболиста. 

"Жирона" согласится продать форварда за определенную сумму, сообщил на своей странице в Instagram инсайдер Фабрицио Романо

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Один из украинских легионеров "Жироны" летом может уйти из испанского клуба. Артем Довбик забил в этом сезоне 20 голов в Ла Лиге. Форвард может завоевать трофей "Пичичи", который вручают лучшему бомбардиру местного первенства. Эти успехи украинца привлекли внимание известных клубов из нескольких стран. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче против "Вильярреала". Фото: instagram.com/gironafc/

Сколько "Жирона" заработает на трансфере Довбика 

В контракте форварда с испанским клубом прописана определенная сумма отступных. Она составляет 40 млн евро. "Жирона" не будет рассматривать предложения по игроку от клубов, которые будут предлагать более низкую цену. Но если кто-то заплатит каталонцам всю сумму отступных, они будут вынуждены отпустить Довбика. 

Главными претендентами на 26-летнего футболиста являются мадридский "Атлетико" и итальянский "Наполи". Согласно слухам, украинцем интересуются английские "Арсенал", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". 

При этом Довбик не хочет уезжать из Испании. Вариант с трансфером в "Атлетико" может устроить все стороны, включая самого Артема. 

Напомним, Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов "Динамо".

Мудрик получил травму головы в матче "Челси" против "Брайтона" — сыграет ли на Евро-2024.

спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансферы
Жирона

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