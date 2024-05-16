Жирона продаст Довбика — известна стоимость форварда

Артем Довбик борется с соперником за мяч. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик станет одним из героев летнего трансферного окна. Европейские гранды изучают возможность пригласить результативного футболиста.

"Жирона" согласится продать форварда за определенную сумму, сообщил на своей странице в Instagram инсайдер Фабрицио Романо.

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Один из украинских легионеров "Жироны" летом может уйти из испанского клуба. Артем Довбик забил в этом сезоне 20 голов в Ла Лиге. Форвард может завоевать трофей "Пичичи", который вручают лучшему бомбардиру местного первенства. Эти успехи украинца привлекли внимание известных клубов из нескольких стран.

Артем Довбик в матче против "Вильярреала". Фото: instagram.com/gironafc/

Сколько "Жирона" заработает на трансфере Довбика

В контракте форварда с испанским клубом прописана определенная сумма отступных. Она составляет 40 млн евро. "Жирона" не будет рассматривать предложения по игроку от клубов, которые будут предлагать более низкую цену. Но если кто-то заплатит каталонцам всю сумму отступных, они будут вынуждены отпустить Довбика.

Главными претендентами на 26-летнего футболиста являются мадридский "Атлетико" и итальянский "Наполи". Согласно слухам, украинцем интересуются английские "Арсенал", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

При этом Довбик не хочет уезжать из Испании. Вариант с трансфером в "Атлетико" может устроить все стороны, включая самого Артема.

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