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Ребров назвав позитивну зміну у збірній України перед Євро-2024

16 травня 2024 09:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров назвав позитивну зміну у збірній України перед Євро-2024
Сергій Ребров під час матчу національної команди. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив кадровий склад національної команди. Він задоволений тим, як працюють футболісти "Шахтаря" із наставником Маріно Пушичем.

Ребров розповів про підготовку до Євро-2024 в інтерв'ю YouTube-каналу ICTV.

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Сергій Ребров є не лише головним тренером збірної України, а й віцепрезидентом УАФ. Через відсутність у країні голови Асоціації Андрія Шевченка саме тренер "синьо-жовтих" вручав Кубок України донецькому "Шахтарю", який обіграв у фіналі "Ворсклу" з рахунком 2:1.

Сергій Ребров
Сергій Ребров у збірній України. Фото: УНІАН

Підготовка до Євро-2024

Наставник національної команди поділився думкою щодо ситуації у збірній України перед континентальною першістю. У ній традиційно багато гравців донецького "Шахтаря".

Сергій Ребров заявило, що після приходу до клубу Маріно Пушича "гірники" знову отримують задоволення від футболу. Тренеру збірної України подобається настрій гравців "Шахтаря". При цьому сам наставник "синьо-жовтих" нервує перед початком зборів національної команди.

"Це відбувається зі мною тільки перед зборами, коли потрібно готуватися, пояснювати гравцям. А перед матчами я вже не нервуюсь. Подивимося, що в нас вийде на Євро", — пояснив Ребров.

Суперниками збірної України на чемпіонаті Європи стануть команди Румунії, Словаччини та Бельгії.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024

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