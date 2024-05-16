Ребров назвал позитивное изменение в сборной Украины перед Евро-2024

Сергей Ребров во время матча национальной команды. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил кадровый состав национальной команды. Он доволен тем, как работают футболисты "Шахтера" с наставником Марино Пушичем.

Ребров рассказал о подготовке к Евро-2024 в интервью YouTube-каналу ICTV.

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Сергей Ребров является не только главным тренером сборной Украины, но и вице-президентом УАФ. Из-за отсутствия в стране главы Ассоциации Андрея Шевченко именно тренер "сине-желтых" вручал Кубок Украины донецкому "Шахтеру", который обыграл в финале "Ворсклу" со счетом 2:1.

Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: УНИАН

Подготовка к Евро-2024

Наставник национальной команды поделился мнением о ситуации в сборной Украины перед континентальным первенством. В ней традиционно много игроков донецкого "Шахтера".

Сергей Ребров заявило, что после прихода в клуб Марино Пушича "горняки" снова получают удовольствие от футбола. Тренеру сборной Украины нравится настроение игроков "Шахтера". При этом сам наставник "сине-желтых" нервничает перед началом сборов национальной команды.

"Это происходит со мной только перед сборами, когда нужно готовиться, объяснять игрокам. А перед матчами я уже не нервничаю. Посмотрим, что у нас получится на Евро", — объяснил Ребров.

Соперниками сборной Украины на чемпионате Европы станут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

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