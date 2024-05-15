Ребров вместо Шевченко вручит Кубок Украины победителю матча Шахтер — Ворскла

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров вручит Кубок Украины победителю финального матча. В битве за трофей сразятся донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла".

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко не сможет присутствовать на стадионе во время матча, сообщил в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

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Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Ребров заменит Шевченко

Обязанности главы УАФ в финале Кубка Украины-2024 возьмет на себя вице-президент организации Сергей Ребров. Именно главный тренер сборной Украины вручит трофей победителю противостояния "горняков" и полтавчан.

Андрей Шевченко пропустит важный поединок по уважительной причине. Президент УАФ две последние недели находится за пределами Украины. На сегодня у него назначено участие в Совете ФИФА, который проходит в Бангкоке. Через два дня Шевченко примет участие в Конгресс организации.

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