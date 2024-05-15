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Ребров вместо Шевченко вручит Кубок Украины победителю матча Шахтер — Ворскла

15 мая 2024 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров вместо Шевченко вручит Кубок Украины победителю матча Шахтер — Ворскла
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров вручит Кубок Украины победителю финального матча. В битве за трофей сразятся донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла".

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко не сможет присутствовать на стадионе во время матча, сообщил в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас

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Глава УАФ должен принимать активное участие в церемонии награждения победителя Кубка Украины. Но нынешний президент организации Андрей Шевченко не сумеет посетить матч с участием "Шахтера" и "Динамо". 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Ребров заменит Шевченко 

Обязанности главы УАФ в финале Кубка Украины-2024 возьмет на себя вице-президент организации Сергей Ребров. Именно главный тренер сборной Украины вручит трофей победителю противостояния "горняков" и полтавчан. 

Андрей Шевченко пропустит важный поединок по уважительной причине. Президент УАФ две последние недели находится за пределами Украины. На сегодня у него назначено участие в Совете ФИФА, который проходит в Бангкоке. Через два дня Шевченко примет участие в Конгресс организации.

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

"Динамо" хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

спорт
футбол
Андрей Шевченко
ФК Шахтер
Сергей Ребров
Ворскла
Кубок Украины

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