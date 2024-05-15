Воробей предупредил Шахтер перед финалом Кубка Украины с Ворсклой

Андрей Воробей с трофеями турниров среди ветеранов. Фото: instagram.com/andreyvorobey_official/

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал шансы "Шахтера" обыграть "Ворсклу" в финале национального Кубка. Эксперт предостерег "горняков" от повторения ошибки, которую донецкая команда допустила в 2009 году.

Воробей не сомневается в том, что "Шахтер" сумеет обыграть "Ворсклу", сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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В мае 2009 года "Шахтер" и "Ворскла" уже встретились в финале Кубка Украины. Как и сейчас, "горняки" были фаворитами противостояния. Однако матч завершился неожиданной победой полтавской команды. Единственный гол в поединке забил Василий Сачко.

Андрей Воробей в матче за "Шахтер". Фото: УНИАН

Что Воробей сказал о финале Кубка Украины

Бывший форвард "горняков" Андрей Воробей предостерег игроков "Шахтера" от расслабленности. Он напомнил, что в финале Кубка Украины возможны сюрпризы. Соперникам предстоит сыграть всего один матч, и он может завершиться не так, как рассчитывают эксперты.

"Ворскла" может неприятно удивить "Шахтер". Эта команда провела неудачный сезон, и даже выход в финал Кубка Украины его не скрасит. Однако любой коллектив может собраться с силами на один поединок и выиграть его. Как говорится, "поставят автобус" перед своими воротами и поймают "горняков" на контратаке", — заявил Воробей.

При этом эксперт не верит в повторение сценария 2009 года. Экс-форвард заявил, что тогда состав "Ворсклы" был сильнее, чем нынешняя полтавская команда. Воробей прогнозирует победу "Шахтера" со счетом 2:0.

Финал Кубка Украины пройдет в среду, 15 мая, в 19:00.

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