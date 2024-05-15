Воробей попередив Шахтар перед фіналом Кубка України з Ворсклою

Андрій Воробей із трофеями турнірів для ветеранів. Фото: instagram.com/andreyvorobey_official/

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей прокоментував шанси "Шахтаря" обіграти "Ворсклу" у фіналі національного Кубка. Експерт застеріг "гірників" від повторення помилки, якої донецька команда припустилася 2009 року.

Горобець не сумнівається в тому, що "Шахтар" зможе обіграти "Ворсклу", повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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У травні 2009 року "Шахтар" та "Ворскла" вже зустрілися у фіналі Кубка України. Як і зараз, "гірники" були фаворитами протистояння. Проте матч завершився несподіваною перемогою полтавської команди. Єдиний гол у поєдинку забив Василь Сачко.

Андрій Воробей у матчі за "Шахтар". Фото: УНІАН

Що Воробей сказав про фінал Кубка України

Колишній форвард "гірників" Андрій Воробей застеріг гравців "Шахтаря" від розслаблення. Він нагадав, що у фіналі Кубка України можливі сюрпризи. Суперникам належить зіграти лише один матч, і він може завершитися не так, як розраховують експерти.

"Ворскла" може неприємно здивувати "Шахтар". Ця команда провела невдалий сезон і навіть вихід у фінал Кубка України його не скрасить. Однак будь-який колектив може зібратися з силами на один поєдинок та виграти його. Як кажуть, "поставлять автобус" перед своїми воротами й зловлять "гірників" на контратаці", — заявив Воробей.

При цьому експерт не вірить у повторення сценарію 2009 року. Ексфорвард заявив, що тоді склад "Ворскли" був сильнішим, ніж нинішня полтавська команда. Горобець прогнозує перемогу "Шахтаря" з рахунком 2:0.

Фінал Кубка України пройде у середу, 15 травня, о 19.00.

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