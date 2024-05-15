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Ребров замість Шевченка вручить Кубок України переможцю матчу Шахтар — Ворскла

15 травня 2024 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров замість Шевченка вручить Кубок України переможцю матчу Шахтар — Ворскла
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер національної команди Сергій Ребров вручить Кубок України переможцю фінального матчу. У битві за трофей змагатимуться донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла".

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко не зможе бути присутнім на стадіоні під час матчу, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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Глава УАФ має брати активну участь у церемонії нагородження переможця Кубка України. Але нинішній президент організації Андрій Шевченко не зможе відвідати матч за участю "Шахтаря" та "Динамо".

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко на Конгресі УАФ Фото: УНІАН

Ребров замінить Шевченка

Обов'язки голови УАФ у фіналі Кубка України-2024 візьме він віцепрезидент організації Сергій Ребров. Саме головний тренер збірної України вручить трофей переможцю протистояння "гірників" та полтавців.

Андрій Шевченко пропустить важливий поєдинок із поважної причини. Президент УАФ два останні тижні перебуває за межами України. На сьогодні у нього призначено участь у Раді ФІФА, яка проходить у Бангкоку. За два дні Шевченко візьме участь у Конгресі організації.

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спорт
футбол
Андрій Шевченко
ФК Шахтар
Сергій Ребров
Ворскла
Кубок України

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