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Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ

17 травня 2024 08:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ
Ілля Забарний із дружиною після матчу "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний провів один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі. Він став лідером оборони у своєму клубі та зацікавив європейські гранди.

Після Євро-2024 "Борнмут" може продати українця, повідомляє Daily Mail.

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Ілля Забарний перейшов до "Борнмута" в січні 2023 року, але не одразу зумів проявити себе в англійській команді. Декілька місяців українець лікувався від тяжкої травми, але цього сезону він став одним із відкриттів англійської Прем'єр-ліги.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куди може перейти Забарний

Український захисник став найкращим футболістом "Борнмуту" у сезоні 2023/2024. Він майже не пропускає матчі та грає з першої до останньої хвилини кожного туру АПЛ. Прогрес 21-річного футболіста не залишився непоміченим.

Англійський "Манчестер Юнайтед" зробить Забарного однією з пріоритетних покупок у літнє трансферне вікно. "Червоні дияволи" збираються змінити кадровий склад та посилити всі лінії команди.

Вже зараз "Манчестер Юнайтед" готовий заплатити за українця 16 млн євро. Проте "Борнмут" не продаватиме Забарного до кінця Євро-2024. У клубі впевнені, що після континентальної першості трансферна вартість Забарного зросте.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

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