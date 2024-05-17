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Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ

17 мая 2024 08:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ
Илья Забарный с женой после матча "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный провел один из лучших сезонов в своей карьере. Он стал лидером обороны в своем клубе и заинтересовал европейские гранды. 

После Евро-2024 "Борнмут" может продать украинца, сообщает Daily Mail

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" в январе 2023 года, но не сразу сумел проявить себя в английской команде. Несколько месяцев украинец лечился от тяжелой травмы, но в нынешнем сезоне он стал одним из открытий английской Премьер-лиги. 

Илья Забарный
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может перейти Забарный 

Украинский защитник стал лучшим футболистом "Борнмута" в сезоне 2023/2024. Он почти не пропускает матчи и играет с первой до последней минуты каждого тура АПЛ. Прогресс 21-летнего футболиста не остался незамеченным. 

Английский "Манчестер Юнайтед" сделает Забарного одной из приоритетных покупок в летнее трансферное окно. "Красные дьяволы" собираются изменить кадровый состав и усилить все линии команды. 

Уже сейчас "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за украинца 16 млн евро. Однако "Борнмут" не будет продавать Забарного до конца Евро-2024. В клубе уверены, что после континентального первенства трансферная стоимость Забарного вырастет. 

Напомним, Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

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Срна назвал ключевое преимущество "Шахтера" над "Динамо". 

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