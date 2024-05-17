Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ

Илья Забарный с женой после матча "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный провел один из лучших сезонов в своей карьере. Он стал лидером обороны в своем клубе и заинтересовал европейские гранды.

После Евро-2024 "Борнмут" может продать украинца, сообщает Daily Mail.

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" в январе 2023 года, но не сразу сумел проявить себя в английской команде. Несколько месяцев украинец лечился от тяжелой травмы, но в нынешнем сезоне он стал одним из открытий английской Премьер-лиги.

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куда может перейти Забарный

Украинский защитник стал лучшим футболистом "Борнмута" в сезоне 2023/2024. Он почти не пропускает матчи и играет с первой до последней минуты каждого тура АПЛ. Прогресс 21-летнего футболиста не остался незамеченным.

Английский "Манчестер Юнайтед" сделает Забарного одной из приоритетных покупок в летнее трансферное окно. "Красные дьяволы" собираются изменить кадровый состав и усилить все линии команды.

Уже сейчас "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за украинца 16 млн евро. Однако "Борнмут" не будет продавать Забарного до конца Евро-2024. В клубе уверены, что после континентального первенства трансферная стоимость Забарного вырастет.

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