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Срна назвал ключевое преимущество Шахтера над Динамо

16 мая 2024 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Срна назвал ключевое преимущество Шахтера над Динамо
Дарио Срна перед матчем "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал победу команды в финале Кубка Украины. Бывший футболист "горняков" назвал главную причину успехов подопечных Марино Пушича в этом сезоне.

Срна объяснил, почему "Шахтер" превзойдет "Динамо", в интервью официальному сайту клуба. 

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В финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Ворсклу" со счетом 2:1. Этот трофей стал для "горняков" 38-м за всю историю независимой Украины. По этому показателю "Шахтер" сравнялся с "Динамо". Но Дарио Срна уверен, что в ближайшие годы донецкая команда превзойдет киевлян по количеству титулов. 

Дарио Срна и Даша Савина
Дарио Срна и Даша Савина во время интервью. Фото: instagram.com/savinadasha/

Что Срна сказал о "Шахтере" и "Динамо" 

Спортивный директор "горняков" назвал приход в команду тренера Марино Пушича главной составляющей успехов "Шахтера", который в этом сезоне выиграл и чемпионат, и Кубок Украины. Хорватский специалист возглавил донецкую команду за сутки до матча Лиги чемпионов с "Барселоной" и за несколько недель сумел наладить игру "горняков". 

Срна подтвердил, что игра "Шахтера" сильно изменилась в лучшую сторону под руководством Пушича. Спортивный директор уверен, что тренер останется в команде и поможет ей успешно выступать и в еврокубках, и в национальном первенстве. 

"Динамо" остается нашим принципиальным соперником. Я уверен, что мы с такой игрой, с такими футболистами, таким тренерским штабом в следующем году будем опережать "Динамо" как минимум на один трофей", — заявил Срна. 

Напомним, Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов "Динамо".

"Жирона" продаст Довбика — известна стоимость форварда.

спорт
футбол
ФК Шахтер
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Дарио Срна
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