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Судаков сыграет на Евро-2024 — известен вердикт врача

16 мая 2024 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков сыграет на Евро-2024 — известен вердикт врача
Георгий Судаков празднует победу. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков пропустит несколько недель из-за травмы. Однако молодой футболист успеет восстановиться до начала Евро-2024.

Спортивный доктор Дмитрий Бабелюк в Telegram-канале Hospital Pass оценил серьезность травмы игрока.

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Георгий Судаков
Георгий Судаков на фоне трибун. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Когда Судаков вернется на поле 

Незадолго до матча с "Ворсклой" стало известно, что Георгий Судаков получил травму. Главный тренер донецкой команды не стал раскрывать степень ее серьезности. Но известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер повреждения футболиста. 

"На видео празднования "горняков" видно, что Судаков схватился за заднюю поверхность бедра после того, как его толкнул Зубков. Анализируя все увиденное, можно предположить, что Судаков имеет незначительную травму мышц задней поверхности бедра. Традиционно на восстановление от такой травмы нужно три или четыре недели", — объяснил доктор.

Врач добавил, что Судаков восстановится уже во время подготовки сборной Украины к Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет свой первый поединок на турнире 17 июня. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Румынии. 

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спорт
футбол
ФК Шахтер
Евро-2024
Георгий Судаков

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