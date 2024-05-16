Судаков зіграє на Євро-2024 — відомий вердикт лікаря

Георгій Судаков святкує перемогу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков пропустить декілька тижнів через травму. Однак молодий футболіст встигне відновитись до початку Євро-2024.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у Telegram-каналі Hospital Pass оцінив серйозність травми гравця.

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Донецький "Шахтар" обіграв полтавську "Ворсклу" у фіналі Кубка України. "Гірники" здобули свій 14 трофей і перевершили досягнення київського "Динамо", у якого залишилося 13 призів. "Шахтар" досяг цього успіху без своєї головної зірки.

Георгій Судаков на фоні трибун. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Коли Судаков повернеться на поле

Незадовго до матчу з "Ворсклою" стало відомо, що Георгій Судаков отримав травму. Головний тренер донецької команди не розкривав ступінь її серйозності. Але відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив ушкодження футболіста.

"На відео святкування "гірників" видно, що Судаков схопився за задню поверхню стегна після того, як його штовхнув Зубков. Аналізуючи все побачене, можна припустити, що Судаков має незначну травму м'язів задньої поверхні стегна. Традиційно на відновлення від такої травми потрібно три або чотири тижні", — пояснив лікар.

Експерт додав, що Судаков поновиться вже під час підготовки збірної України до Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграє свій перший поєдинок на турнірі 17 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Румунії.

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