Срна назвав ключову перевагу Шахтаря над Динамо
Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна прокоментував перемогу команди у фіналі Кубка України. Колишній футболіст "гірників" назвав головну причину успіхів підопічних Маріно Пушича цього сезону.
Срна пояснив, чому "Шахтар" перевершить "Динамо", в інтерв'ю офіційному сайту клубу.
У фіналі Кубка України "Шахтар" обіграв "Ворсклу" з рахунком 2:1. Цей трофей став для "гірників" 38-м за всю історію незалежної України. За цим показником "Шахтар" зрівнявся із "Динамо". Але Дарійо Срна впевнений, що найближчими роками донецька команда перевершить киян за кількістю титулів.
Що Срна сказав про "Шахтар" і "Динамо"
Спортивний директор "гірників" назвав прихід у команду тренера Маріно Пушича головною складовою успіхів "Шахтаря", який цього сезону виграв і чемпіонат, і Кубок України. Хорватський фахівець очолив донецьку команду за добу до матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною" і за декілька тижнів зумів налагодити гру "гірників".
Срна підтвердив, що гра "Шахтаря" сильно змінилася на краще під керівництвом Пушича. Спортивний директор упевнений, що тренер залишиться в команді та допоможе їй успішно виступати й в єврокубках, і у національній першості.
"Динамо" залишається нашим принциповим суперником. Я впевнений, що ми з такою грою, з такими футболістами, таким тренерським штабом наступного року випереджатимемо "Динамо" як мінімум на один трофей", — заявив Срна.
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