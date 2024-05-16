Срна назвав ключову перевагу Шахтаря над Динамо

Дарійо Срна перед матчем "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна прокоментував перемогу команди у фіналі Кубка України. Колишній футболіст "гірників" назвав головну причину успіхів підопічних Маріно Пушича цього сезону.

Срна пояснив, чому "Шахтар" перевершить "Динамо", в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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У фіналі Кубка України "Шахтар" обіграв "Ворсклу" з рахунком 2:1. Цей трофей став для "гірників" 38-м за всю історію незалежної України. За цим показником "Шахтар" зрівнявся із "Динамо". Але Дарійо Срна впевнений, що найближчими роками донецька команда перевершить киян за кількістю титулів.

Дарійо Срна та Даша Савіна під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/savinadasha/

Що Срна сказав про "Шахтар" і "Динамо"

Спортивний директор "гірників" назвав прихід у команду тренера Маріно Пушича головною складовою успіхів "Шахтаря", який цього сезону виграв і чемпіонат, і Кубок України. Хорватський фахівець очолив донецьку команду за добу до матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною" і за декілька тижнів зумів налагодити гру "гірників".

Срна підтвердив, що гра "Шахтаря" сильно змінилася на краще під керівництвом Пушича. Спортивний директор упевнений, що тренер залишиться в команді та допоможе їй успішно виступати й в єврокубках, і у національній першості.

"Динамо" залишається нашим принциповим суперником. Я впевнений, що ми з такою грою, з такими футболістами, таким тренерським штабом наступного року випереджатимемо "Динамо" як мінімум на один трофей", — заявив Срна.

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