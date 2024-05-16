Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Срна назвав ключову перевагу Шахтаря над Динамо arrow

Срна назвав ключову перевагу Шахтаря над Динамо

16 травня 2024 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Срна назвав ключову перевагу Шахтаря над Динамо
Дарійо Срна перед матчем "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна прокоментував перемогу команди у фіналі Кубка України. Колишній футболіст "гірників" назвав головну причину успіхів підопічних Маріно Пушича цього сезону.

Срна пояснив, чому "Шахтар" перевершить "Динамо", в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Читайте також:

У фіналі Кубка України "Шахтар" обіграв "Ворсклу" з рахунком 2:1. Цей трофей став для "гірників" 38-м за всю історію незалежної України. За цим показником "Шахтар" зрівнявся із "Динамо". Але Дарійо Срна впевнений, що найближчими роками донецька команда перевершить киян за кількістю титулів.

Даріо Срна та Даша Савіна
Дарійо Срна та Даша Савіна під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/savinadasha/

Що Срна сказав про "Шахтар" і "Динамо"

Спортивний директор "гірників" назвав прихід у команду тренера Маріно Пушича головною складовою успіхів "Шахтаря", який цього сезону виграв і чемпіонат, і Кубок України. Хорватський фахівець очолив донецьку команду за добу до матчу Ліги чемпіонів із "Барселоною" і за декілька тижнів зумів налагодити гру "гірників".

Срна підтвердив, що гра "Шахтаря" сильно змінилася на краще під керівництвом Пушича. Спортивний директор упевнений, що тренер залишиться в команді та допоможе їй успішно виступати й в єврокубках, і у національній першості.

"Динамо" залишається нашим принциповим суперником. Я впевнений, що ми з такою грою, з такими футболістами, таким тренерським штабом наступного року випереджатимемо "Динамо" як мінімум на один трофей", — заявив Срна.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо". 

"Жирона" продасть Довбика — відома вартість форварда.

спорт
футбол
ФК Шахтар
Динамо
Даріо Срна
УПЛ
Кубок України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників