Динамо вернет своего бывшего футболиста — о ком речь

Эрик Рамирес, Виталий Буяльский и Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/erick.ramirez24/

Тренерский штаб киевского "Динамо" получил еще одного форварда. Футболист, права на которого принадлежат украинскому клубу, вернулся в столицу из аренды.

Эрик Рамирес снова попробует проявить себя в составе "бело-синих", сообщает Dynamo.kiev.ua.

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"Динамо" оформило трансфер Эрика Рамиреса летом 2021 года. С форвардом сборной Венесуэлы подписали контракт сроком на пять лет. Но футболист не сумел завоевать место в основе киевской команды и несколько раз уходил в аренду в другие клубы.

Эрик Рамирес в матче против "Барселоны". Фото: instagram.com/erick.ramirez24/

Рамирес начал забивать больше голов

Нынешний сезон Эрик Рамирес провел в аренде в клубе "Атлетико Насьональ". В Колумбии 25-летний форвард был футболистом основного состава и забил за сезон 9 голов.

"Атлетико Насьональ" мог выкупить контракт Рамиреса, но не нашел деньги, чтобы осуществить этот трансфер. Эрик уже поблагодарил руководство колумбийского клуба, партнеров по команде и болельщиков за поддержку.

Пока не известно, рассчитывает ли тренерский штаб "Динамо" на Рамиреса. Не исключено, что украинский клуб захочет продать форварда.

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