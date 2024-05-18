Цыганков получит предложение от топ-клуба — Жирона готовится к трансферу
Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе. Футболистом продолжают интересоваться европейские гранды.
"Жирона" готова продать Цыганкова, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Marca.
Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны" и внес вклад в исторический успех каталонской команды, которая впервые в своей истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Украинец является одним из футболистов "Жироны", которыми интересуются другие клубы.
Куда может перейти Цыганков
Слухи отправляли полузащитника в чемпионаты Англии и Германии, однако в "Жироне" не подтверждали эту информацию. Теперь стало известно об интересе к Цыганкову со стороны туринского "Ювентуса". В трансфере Виктора заинтересован главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.
"Жирона" хочет получить за Цыганкова не менее 40 млн евро, ведь половину этих денег каталонцы будут вынуждены заплатить киевскому "Динамо". Туринцы рассчитывают снизить цену на украинского футболиста. Переговоры клубов начнутся в ближайшее время.
В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл в Ла Лиге 28 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ.
Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб.
Тем временем "Динамо" вернет своего бывшего футболиста — о ком речь.
Читайте Новини.LIVE!