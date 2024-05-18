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Цыганков получит предложение от топ-клуба — Жирона готовится к трансферу

18 мая 2024 12:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков получит предложение от топ-клуба — Жирона готовится к трансферу
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе. Футболистом продолжают интересоваться европейские гранды. 

"Жирона" готова продать Цыганкова, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает Marca

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Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны" и внес вклад в исторический успех каталонской команды, которая впервые в своей истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Украинец является одним из футболистов "Жироны", которыми интересуются другие клубы. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков подает угловой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Куда может перейти Цыганков 

Слухи отправляли полузащитника в чемпионаты Англии и Германии, однако в "Жироне" не подтверждали эту информацию. Теперь стало известно об интересе к Цыганкову со стороны туринского "Ювентуса". В трансфере Виктора заинтересован главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в борьбе с соперниками. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" хочет получить за Цыганкова не менее 40 млн евро, ведь половину этих денег каталонцы будут вынуждены заплатить киевскому "Динамо". Туринцы рассчитывают снизить цену на украинского футболиста. Переговоры клубов начнутся в ближайшее время. 

В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл в Ла Лиге 28 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. 

Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

Тем временем "Динамо" вернет своего бывшего футболиста — о ком речь. 

спорт
футбол
Виктор Цыганков
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Жирона

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