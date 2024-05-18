Полісся готує "трансферну бомбу" — зірка УПЛ переїде до Житомира

Данило Бескоровайний (ліворуч) святкує перемогу. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич готується до активної літньої трансферної кампанії. Першим новачком житомирської команди стане колишній захисник молодіжної збірної України.

Данило Бескоровайний перейде в "Полісся" з "Кривбасу", повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

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"Полісся" одночасно займається пошуками нового головного тренера та комплектуванням списку новачків команди. Одним із них стане Данило Бескоровайний, який п'ять років тому у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу.

Данило Бескоровайний спілкується з вболівальниками. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/

Трансфер Бескоровайного з "Полісся"

Захисник піде з "Кривбасу" навіть попри те, що команда з Кривого Рогу цього сезону посіла третє місце у чемпіонаті України. "Полісся" збирається заплатити за 25-річного футболіста один мільйон євро, хоча його трансферна вартість оцінюється нижче.

Контракт Бескоровайного із "Кривбасом" діє до кінця 2025 року. Цього сезону Данило зіграв за команду з Кривого Рогу 24 поєдинки, в яких забив 3 голи.

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