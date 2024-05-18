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Полісся готує "трансферну бомбу" — зірка УПЛ переїде до Житомира

18 травня 2024 13:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Полісся готує "трансферну бомбу" — зірка УПЛ переїде до Житомира
Данило Бескоровайний (ліворуч) святкує перемогу. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич готується до активної літньої трансферної кампанії. Першим новачком житомирської команди стане колишній захисник молодіжної збірної України.

Данило Бескоровайний перейде в "Полісся" з "Кривбасу", повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

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"Полісся" одночасно займається пошуками нового головного тренера та комплектуванням списку новачків команди. Одним із них стане Данило Бескоровайний, який п'ять років тому у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу.

Данило Безкоровайний
Данило Бескоровайний спілкується з вболівальниками. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/

Трансфер Бескоровайного з "Полісся"

Захисник піде з "Кривбасу" навіть попри те, що команда з Кривого Рогу цього сезону посіла третє місце у чемпіонаті України. "Полісся" збирається заплатити за 25-річного футболіста один мільйон євро, хоча його трансферна вартість оцінюється нижче.

Контракт Бескоровайного із "Кривбасом" діє до кінця 2025 року. Цього сезону Данило зіграв за команду з Кривого Рогу 24 поєдинки, в яких забив 3 голи.

Нагадаємо, Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

Тим часом "Динамо" поверне свого колишнього футболіста — про кого йдеться.

спорт
футбол
Футбол трансфери
Кривбасс
Полісся

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