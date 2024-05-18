Полесье готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич готовится к активной летней трансферной кампании. Первым новичком житомирской команды станет бывший защитник молодежной сборной Украины.
Даниил Бескоровайный перейдет в "Полесье" из "Кривбасса", сообщает Telegram-канал "Футбол из вертолета".
"Полесье" одновременно занимается поисками нового главного тренера и комплектованием списка новичков команды. Одним из них станет Даниил Бескоровайный, который пять лет назад в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.
Трансфер Бескоровайного с "Полесье"
Защитник уйдет из "Кривбасса" даже несмотря на то, что команда из Кривого Рога в этом сезоне заняла третье место в чемпионате Украины. "Полесье" собирается заплатить за 25-летнего футболиста один миллион евро, хотя его трансферная стоимость оценивается ниже.
Контракт Бескоровайного с "Кривбассом" действует до конца 2025 года. В этом сезоне Даниил сыграл за команду из Кривого Рога 24 поединка, в которых забил 3 гола.
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