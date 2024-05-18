Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Полесье готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир arrow

Полесье готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир

18 мая 2024 13:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир
Даниил Бескоровайный (слева) празднует победу. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич готовится к активной летней трансферной кампании. Первым новичком житомирской команды станет бывший защитник молодежной сборной Украины. 

Даниил Бескоровайный перейдет в "Полесье" из "Кривбасса", сообщает Telegram-канал "Футбол из вертолета". 

Читайте также:

"Полесье" одновременно занимается поисками нового главного тренера и комплектованием списка новичков команды. Одним из них станет Даниил Бескоровайный, который пять лет назад в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира. 

Даниил Бескоровайний
Даниил Бескоровайний общается с болельщиками. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/

Трансфер Бескоровайного с "Полесье" 

Защитник уйдет из "Кривбасса" даже несмотря на то, что команда из Кривого Рога в этом сезоне заняла третье место в чемпионате Украины. "Полесье" собирается заплатить за 25-летнего футболиста один миллион евро, хотя его трансферная стоимость оценивается ниже. 

Контракт Бескоровайного с "Кривбассом" действует до конца 2025 года. В этом сезоне Даниил сыграл за команду из Кривого Рога 24 поединка, в которых забил 3 гола. 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

Тем временем "Динамо" вернет своего бывшего футболиста — о ком речь. 

спорт
футбол
Футбол трансферы
Кривбасс
Полесье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников