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Шовковський зізнався, наскільки серйозні травми отримали Ярмоленко та Шапаренко

18 травня 2024 18:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський зізнався, наскільки серйозні травми отримали Ярмоленко та Шапаренко
Олександр Шовковський спостерігає за роботою гравців. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" зіграло останній матч сезону перед столичними вболівальниками. Команда Олександра Шовковського перемогла "Кривбас".

Тренерському штабу "Динамо" довелося зробити декілька вимушених замін, повідомляє YouTube-канал FootballHub.

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"Динамо" ще до гри з "Кривбасом" забезпечило собі друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Головний тренер київської команди Олександр Шовковський підтвердив, що у матчі із суперником із Кривого Рогу у його підопічних було лише одне завдання, а саме плавна підготовка футболістів, які будуть викликані до збірної України, до матчів у складі "синьо-жовтих".

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Шапаренко та Ярмоленко отримали травми

Під час поєдинку з "Кривбасом" одразу декілька "динамівців" відчули дискомфорт після єдиноборств із суперниками. Автор одного з голів Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко не дограли до фінального свистка.

Шовковський сподівається, що травми гравців "Динамо" виявляться нетяжкими. Він заявив, що Шапаренко сам попросив про заміну, а Ярмоленко було важко дихати після того, як його вдарили ліктем в бік. Також через травму достроково залишив поле Володимир Бражко.

Всі гравці "Динамо" декілька наступних днів відпочиватимуть та відновлюватимуться. Після цього футболісти збірної України розпочнуть підготовку до товариських матчів. Шовковський сподівається, що Бражко, Шапаренко та Ярмоленко зможуть приєднатися до команди Сергія Реброва.

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спорт
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Динамо
УПЛ
Кривбасс
Олександр Шовковський

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