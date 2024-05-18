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Гравець Динамо пропустить Євро-2024 — відома причина

18 травня 2024 14:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравець Динамо пропустить Євро-2024 — відома причина
Олександр Караваєв з партнерами з "Динамо". Фото: instagram.com/karavaiev_20/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав заявку команди, що зіграє декілька товариських матчів перед Євро-2024. Один із ветеранів національної команди не отримав виклик у табір "синьо-жовтих".

Останнім часом цей футболіст втратив місце в основному складі своєї команди, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Одним із гравців, у яких майже немає шансів поїхати на чемпіонат Європи з футболу, є захисник Олександр Караваєв. Ще нещодавно національну команду складно було уявити без 31-річного "динамівця", проте нинішній сезон вийшов для нього невдалим.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/karavaiev_20/

Проблеми Караваєва

У кваліфікації на Євро-2024 Олександр Караваєв забив феноменальний гол у ворота Північної Македонії та допоміг "синьо-жовтим" здобути важливу перемогу. Але у квітні учасник двох минулих чемпіонатів Європи опинився в "Динамо" на лаві запасних. З того часу він лише двічі виходив на поле в основному складі.

Караваєв став лише третім кандидатом на позицію правого захисника у збірній України. Поки що Сергій Ребров не знайшов ветерану місце у заявці національної команди.

У сезоні 2023/2024 Караваєв зіграв за "Динамо" 21 матч у всіх турнірах. Він забив 2 голи та зробив 2 результативні передачі.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Динамо
Євро-2024
Олександр Караваєв

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