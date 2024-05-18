Игрок Динамо пропустит Евро-2024 — известна причина

Александр Караваев с партнерами по "Динамо". Фото: instagram.com/karavaiev_20/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал заявку команды, которая сыграет несколько товарищеских матчей перед Евро-2024. Один из ветеранов национальной команды не получил вызов в лагерь "сине-желтых".

В последнее время этот футболист потерял место в основном составе своей команды, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Одним из игроков, у которых почти нет шансов поехать на чемпионат Европы по футболу, является защитник Александр Караваев. Еще недавно национальную команду сложно было представить без 31-летнего "динамовца", однако нынешний сезон получился для него неудачным.

Александр Караваев в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/karavaiev_20/

Проблемы Караваева

В квалификации на Евро-2024 Александр Караваев забил феноменальный гол в ворота Северной Македонии и помог "сине-желтым" одержать важную победу. Но в апреле участник двух прошлых чемпионатов Европы оказался на скамейке запасных в "Динамо". С тех пор он только дважды выходил на поле в основном составе.

Караваев стал только третьим выбором на позицию правого защитника в сборной Украины. Пока Сергей Ребров не нашел ветерану место в заявке национальной команды.

В сезоне 2023/2024 Караваев сыграл за "Динамо" 21 матч во всех турнирах. Он забил два гола и сделал две результативные передачи.

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