Кроос и Модрич решили, где будут играть в следующем сезоне, и сообщили об этом Реалу

Лука Модрич благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Тренерский штаб мадридского "Реала" проведет переговорами с двумя ветеранами команды. Тони Кроос и Лука Модрич могут уйти из "королевского клуба" уже ближайшим летом.

Карло Анчелотти узнал о планах немецкого и хорватского футболистов, сообщает AS Diario.

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Итальянский тренер "Реала" Карло Анчелотти после долгих раздумий принял решение попытаться оставить в команде Луку Модрича и Тони Крооса. Он считает, что оба полузащитника понадобятся "бланкос" в следующем сезоне.

Тони Кроос и Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera

Что решили Модрич и Кроос

Контракты обоих футболистов закончатся летом этого года. Немецкий хавбек планировал завершить карьеру, а у хорватского ветерана есть предложения из США и Саудовской Аравии. Однако Модрич хочет провести еще сезон в мадридской команде и готов ради этого пойти на сокращение зарплаты.

Карло Анчелотти надеется уговорить обоих игроков подписать контракты еще на год с "Реалом". Тренер уверен, что опыт и физические возможности немца и хорвата помогут команде в следующем сезоне. И если вопрос по Модричу уже решен, то Крооса еще надо будет уговорить остаться на "Сантьяго Бернабеу".

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