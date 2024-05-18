Кроос и Модрич решили, где будут играть в следующем сезоне, и сообщили об этом Реалу
Тренерский штаб мадридского "Реала" проведет переговорами с двумя ветеранами команды. Тони Кроос и Лука Модрич могут уйти из "королевского клуба" уже ближайшим летом.
Карло Анчелотти узнал о планах немецкого и хорватского футболистов, сообщает AS Diario.
Итальянский тренер "Реала" Карло Анчелотти после долгих раздумий принял решение попытаться оставить в команде Луку Модрича и Тони Крооса. Он считает, что оба полузащитника понадобятся "бланкос" в следующем сезоне.
Что решили Модрич и Кроос
Контракты обоих футболистов закончатся летом этого года. Немецкий хавбек планировал завершить карьеру, а у хорватского ветерана есть предложения из США и Саудовской Аравии. Однако Модрич хочет провести еще сезон в мадридской команде и готов ради этого пойти на сокращение зарплаты.
Карло Анчелотти надеется уговорить обоих игроков подписать контракты еще на год с "Реалом". Тренер уверен, что опыт и физические возможности немца и хорвата помогут команде в следующем сезоне. И если вопрос по Модричу уже решен, то Крооса еще надо будет уговорить остаться на "Сантьяго Бернабеу".
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