Кроос та Модрич вирішили, де гратимуть наступного сезону і повідомили про це Реал

Лука Модрич дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Тренерський штаб мадридського "Реала" проведе переговори з двома ветеранами команди. Тоні Кроос і Лука Модрич можуть піти з "королівського клубу" вже найближчого літа.

Карло Анчелотті дізнався про плани німецького та хорватського футболістів, повідомляє AS Diario.

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Італійський тренер "Реала" Карло Анчелотті після довгих роздумів вирішив спробувати залишити в команді Луку Модрича та Тоні Крооса. Він вважає, що обидва півзахисники знадобляться "бланкос" наступного сезону.

Тоні Кроос та Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Susana Vera

Що вирішили Модрич та Кроос

Контракти обох футболістів закінчаться влітку цього року. Німецький хавбек планував завершити кар'єру, а хорватський ветеран має пропозиції зі США та Саудівської Аравії. Однак Модрич хоче провести ще сезон у мадридській команді й готовий заради цього вдатися до скорочення зарплати.

Карло Анчелотті сподівається вмовити обох гравців підписати контракти ще на рік із "Реалом". Тренер упевнений, що досвід та фізичні можливості німця та хорвата допоможуть команді наступного сезону. І якщо питання щодо Модрича вже вирішене, то Крооса ще треба буде умовити залишитися на "Сантьяго Бернабеу".

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