Шовковский признался, насколько серьезные травмы получили Ярмоленко и Шапаренко

Александр Шовковский наблюдает за работой игроков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло последний матч сезона перед столичными болельщиками. Команда Александра Шовковского победила "Кривбасс".

Тренерскому штабу "Динамо" пришлось сделать несколько вынужденных замен, сообщает YouTube-канал "FootballHub".

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"Динамо" еще до игры с "Кривбассом" обеспечило себе второе место в турнирной таблице УПЛ. Главный тренер киевской команды Александр Шовковский подтвердил, что в матче с соперником из Кривого Рога у его подопечных была только одна задача. Она заключалась к плавной подготовке футболистов, которые будут вызваны в сборную Украины, к матчам в составе "сине-желтых".

Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шапаренко и Ярмоленко получили травмы

Во время поединка с "Кривбассом" сразу несколько "динамовцев" почувствовали дискомфорт после единоборств с соперниками. Автор одного из голов Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко не доиграли до финального свистка.

Шовковский надеется, что травмы игроков "Динамо" окажутся не тяжелыми. Он заявил, что Шапаренко сам попросил замену, а Ярмоленко было сложно дышать после того, как его ударили локтем в бок. Также из-за травмы досрочно ушел с поля Владимир Бражко.

Все игроки "Динамо" несколько следующих дней будут отдыхать и восстанавливаться. После этого футболисты сборной Украины начнут подготовку к товарищеским матчам. Шовковский надеется, что Бражко, Шапаренко и Ярмоленко смогут присоединиться к команде Сергея Реброва.

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