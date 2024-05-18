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Шовковский признался, насколько серьезные травмы получили Ярмоленко и Шапаренко

18 мая 2024 18:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский признался, насколько серьезные травмы получили Ярмоленко и Шапаренко
Александр Шовковский наблюдает за работой игроков. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" сыграло последний матч сезона перед столичными болельщиками. Команда Александра Шовковского победила "Кривбасс". 

Тренерскому штабу "Динамо" пришлось сделать несколько вынужденных замен, сообщает YouTube-канал "FootballHub". 

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"Динамо" еще до игры с "Кривбассом" обеспечило себе второе место в турнирной таблице УПЛ. Главный тренер киевской команды Александр Шовковский подтвердил, что в матче с соперником из Кривого Рога у его подопечных была только одна задача. Она заключалась к плавной подготовке футболистов, которые будут вызваны в сборную Украины, к матчам в составе "сине-желтых". 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шапаренко и Ярмоленко получили травмы 

Во время поединка с "Кривбассом" сразу несколько "динамовцев" почувствовали дискомфорт после единоборств с соперниками. Автор одного из голов Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко не доиграли до финального свистка. 

Шовковский надеется, что травмы игроков "Динамо" окажутся не тяжелыми. Он заявил, что Шапаренко сам попросил замену, а Ярмоленко было сложно дышать после того, как его ударили локтем в бок. Также из-за травмы досрочно ушел с поля Владимир Бражко. 

Все игроки "Динамо" несколько следующих дней будут отдыхать и восстанавливаться. После этого футболисты сборной Украины начнут подготовку к товарищеским матчам. Шовковский надеется, что Бражко, Шапаренко и Ярмоленко смогут присоединиться к команде Сергея Реброва. 

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Кривбасс
Александр Шовковский

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