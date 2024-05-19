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Усик плакал после победы над Фьюри — какими были первые слова украинца

19 мая 2024 03:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик плакал после победы над Фьюри — какими были первые слова украинца
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинец Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу за последние 25 лет. Победа над Тайсоном Фьюри помогла ему собрать в своей коллекции пять поясов. 

Усик посвятил победу своей семье и украинским солдатам, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Александр Усик провел самый главный бой в своей карьере. Он доминировал в большинстве из 12 раундов против Тайсона Фьюри. Украинец одержал победу раздельным решением судей — 115:112, 114:112, 113:114.

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри после боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Усик сказал после боя

После финального 12 раунда соперники обменялись рукопожатиями и поблагодарили друг друга за это противостояние. Когда стало известно, что Усик одержал победу, Александр воскликнул: "Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали"

Украинец заверил, что мечтал об этом моменте с 2008 года. Он поблагодарил Бога, семью, Украину и солдат, которые защищают ее на фронте. 

"Это просто чудесный день! Спасибо, Тайсон, без тебя бы этого не было. Мечтаю пойти домой, отдохнуть, поцеловать жену и выспаться", — заявил Усик. 

Украинский боксер подтвердил, что реванш с Тайсоном возможен. Усик готов провести еще один поединок. Он может состояться в октябре. 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

"Полесье" готовит "трансферную бомбу" — звезда УПЛ переедет в Житомир. 

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Александр Усик
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Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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