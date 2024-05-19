Усик плакав після перемоги над Ф'юрі — якими були перші слова українця

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Українець Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу за останні 25 років. Перемога над Тайсоном Ф'юрі допомогла йому зібрати у своїй колекції п'ять поясів.

Усик присвятив перемогу своїй родині та українським солдатам, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик провів найголовніший бій у своїй кар'єрі. Він домінував у більшості з 12 раундів проти Тайсона Ф'юрі. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі після бою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Усик сказав після бою

Після фінального 12 раунду суперники обмінялися рукостисканнями та подякували один одному за це протистояння. Коли стало відомо, що Усик здобув перемогу, Олександр вигукнув: "Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили".

Українець запевнив, що мріяв про цей момент із 2008 року. Він подякував Богові, сім'ї, Україні та солдатам, які захищають її на фронті.

"Це просто чудовий день! Дякую, Тайсон, без тебе б цього не було. Мрію піти додому, відпочити, поцілувати дружину і виспатися", — заявив Усик.

Український боксер підтвердив, що реванш із Тайсоном можливий. Усик готовий провести ще один поєдинок. Він може відбутися у жовтні.

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