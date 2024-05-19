Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі
Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Він переміг Тайсона Ф'юрі у поєдинку, який тривав усі 12 раундів.
Двоє із трьох суддів віддали перевагу українському боксеру, повідомляє портал Новини.LIVE.
У саудівському Ер-Ріяді відбувся поєдинок, на якого вболівальники чекали кілька десятиліть. Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вийшли на ринг, щоб об'єднати всі чемпіонські пояси у надважкій вазі.
Як Усик переміг Ф'юрі
Українець добре розпочав це протистояння і змусив британця притиснутися до канатів. У кожному з перших чотирьох раундів Ф'юрі пропускав щонайменше один удар у голову.
Однак Тайсон перехопив ініціативу у п'ятому раунді та завдав супернику багато незручностей. Три раунди поспіль він домінував у протистоянні та завдав Усику розсічення. Але у дев'ятому раунді українець вирвався попереду завдяки серії точних ударів мало не відправив Ф'юрі на підлогу.
Надалі Усик уже не упускав ініціативу. Він став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.
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