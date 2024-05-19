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Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі

19 травня 2024 02:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі
Олександр Усик після бою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Він переміг Тайсона Ф'юрі у поєдинку, який тривав усі 12 раундів.

Двоє із трьох суддів віддали перевагу українському боксеру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У саудівському Ер-Ріяді відбувся поєдинок, на якого вболівальники чекали кілька десятиліть. Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вийшли на ринг, щоб об'єднати всі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Як Усик переміг Ф'юрі

Українець добре розпочав це протистояння і змусив британця притиснутися до канатів. У кожному з перших чотирьох раундів Ф'юрі пропускав щонайменше один удар у голову.

Однак Тайсон перехопив ініціативу у п'ятому раунді та завдав супернику багато незручностей. Три раунди поспіль він домінував у протистоянні та завдав Усику розсічення. Але у дев'ятому раунді українець вирвався попереду завдяки серії точних ударів мало не відправив Ф'юрі на підлогу.

Надалі Усик уже не упускав ініціативу. Він став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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