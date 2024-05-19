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Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе

19 мая 2024 02:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе
Александр Усик после боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он победил Тайсона Фьюри в поединке, который продлился все 12 раундов. 

Двое из трех судей отдали преимущество украинскому боксеру, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В саудовском Эр-Рияде состоялся поединок, которого болельщики ждали несколько десятилетий. Тайсон Фьюри и Александр Усик вышли на ринг, чтобы объединить все чемпионские пояса в супертяжелом весе. 

Александр Усик победил Тайсона Фьюри
Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Как Усик победил Фьюри 

Украинец хорошо начал это противостояние и заставил британца прижаться к канатам. В каждом из первых четырех раундов Фьюри пропускал как минимум один удар в голову. 

Однако Тайсон перехватил инициативу в пятом раунде и доставил сопернику много неудобств. Три раунда подряд он доминировал в противостоянии и нанес Усику рассечение. Но в девятом раунде украинец вырвался впереди благодаря серии точных ударов чуть не отправил Фьюри на пол. 

В дальнейшем Усик уже не упускал инициативу. Он стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
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