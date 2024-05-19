Александр Усик после боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он победил Тайсона Фьюри в поединке, который продлился все 12 раундов.

Двое из трех судей отдали преимущество украинскому боксеру, сообщает портал Новини.LIVE.

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В саудовском Эр-Рияде состоялся поединок, которого болельщики ждали несколько десятилетий. Тайсон Фьюри и Александр Усик вышли на ринг, чтобы объединить все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Как Усик победил Фьюри

Украинец хорошо начал это противостояние и заставил британца прижаться к канатам. В каждом из первых четырех раундов Фьюри пропускал как минимум один удар в голову.

Однако Тайсон перехватил инициативу в пятом раунде и доставил сопернику много неудобств. Три раунда подряд он доминировал в противостоянии и нанес Усику рассечение. Но в девятом раунде украинец вырвался впереди благодаря серии точных ударов чуть не отправил Фьюри на пол.

В дальнейшем Усик уже не упускал инициативу. Он стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

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