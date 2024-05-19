Фьюри перехватил инициативу и нанес травму Усику

Александр Усик и Тайсон Фьюри обмениваются ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик сражается с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Прошла уже половина поединка.

Британский боксер сумел выдержать стартовый натиск соперника и пошел в атаку, сообщает портал Новини.LIVE.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что происходит с Усиком

Позади уже шесть раундов чемпионского боя. Первые четыре из них Усик прижимал Тайсона к канатам и регулярно наносил ему опасные удары по корпусу и лицу.

Однако начиная с пятого раунда Фьюри перехватил инициативу. Он несколько раз пробил Усику по печени и селезенке, сумел сбить дыхание украинцу. У Александра рассечение над глазом, ему сейчас тяжело.

Бой продолжается.

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