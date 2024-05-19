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Фьюри перехватил инициативу и нанес травму Усику

19 мая 2024 02:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри перехватил инициативу и нанес травму Усику
Александр Усик и Тайсон Фьюри обмениваются ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик сражается с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Прошла уже половина поединка. 

Британский боксер сумел выдержать стартовый натиск соперника и пошел в атаку, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В саудовском Эр-Рияде продолжается бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Начало противостояния украинец может занести себе в актив, но в последних раундах у Александра начались неприятности. 

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что происходит с Усиком 

Позади уже шесть раундов чемпионского боя. Первые четыре из них Усик прижимал Тайсона к канатам и регулярно наносил ему опасные удары по корпусу и лицу. 

Однако начиная с пятого раунда Фьюри перехватил инициативу. Он несколько раз пробил Усику по печени и селезенке, сумел сбить дыхание украинцу. У Александра рассечение над глазом, ему сейчас тяжело. 

Бой продолжается. 

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