Ф'юрі перехопив ініціативу і завдав травми Усику
Український боксер Олександр Усик бореться з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Пройшла вже половина поєдинку.
Британський боксер зумів витримати стартовий тиск суперника і пішов в атаку, повідомляє портал Новини.LIVE.
У саудівському Ер-Ріяді триває бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Початок протистояння українець може занести собі до активу, але в останніх раундах в Олександра почалися неприємності.
Що відбувається з Усиком
Позаду вже шість раундів чемпіонського бою. Перші чотири з них Усик притискав Тайсона до канатів і регулярно завдавав йому небезпечних ударів по корпусу та обличчю.
Однак, починаючи з п'ятого раунду, Ф'юрі перехопив ініціативу. Він кілька разів пробив Усику по печінці та селезінці, зумів збити подих українцеві. У Олександра розтин над оком, йому зараз важко.
Бій продовжується.
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