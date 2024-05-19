Ф'юрі перехопив ініціативу і завдав травми Усику

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі обмінюються ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український боксер Олександр Усик бореться з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Пройшла вже половина поєдинку.

Британський боксер зумів витримати стартовий тиск суперника і пішов в атаку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У саудівському Ер-Ріяді триває бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Початок протистояння українець може занести собі до активу, але в останніх раундах в Олександра почалися неприємності.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що відбувається з Усиком

Позаду вже шість раундів чемпіонського бою. Перші чотири з них Усик притискав Тайсона до канатів і регулярно завдавав йому небезпечних ударів по корпусу та обличчю.

Однак, починаючи з п'ятого раунду, Ф'юрі перехопив ініціативу. Він кілька разів пробив Усику по печінці та селезінці, зумів збити подих українцеві. У Олександра розтин над оком, йому зараз важко.

Бій продовжується.

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