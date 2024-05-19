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Ломаченко несподівано відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі

19 травня 2024 15:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко несподівано відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі у поєдинку з Олександром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик зумів перемогти Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Вперше за 25 років було об'єднано всі пояси у хевівейті.

Василь Ломаченко відреагував на перемогу земляка на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик провів усі 12 раундів у бою проти володаря чемпіонського поясу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Українець потужно розпочав поєдинок, але у п'ятому раунді британцю вдалося перехопити ініціативу.

Однак у дев'ятому раунді Усик знову пішов в атаку та відправив суперника до нокдауну. Внаслідок чого українець переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Що Ломаченко сказав про Усика

Декілька тижнів тому Василь Ломаченко також став чемпіоном світу. Він завоював пояси за версією IBF та IBO у легкій вазі. Українець зізнався, що теж дивився бій Усика проти Ф'юрі.

"Олександр Усик просто найкращий з найкращих! Неймовірний бій, ось це момент! Слава Тобі Господи, Слава Тобі! Мир усім", — написав Ломаченко.

Бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком може відбутися у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Усик плакав після перемоги над Ф'юрі — якими були перші слова українця. 

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб. 

спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Василь Ломаченко
Бій Усик — Ф'юрі

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