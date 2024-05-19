Ломаченко несподівано відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі у поєдинку з Олександром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український боксер Олександр Усик зумів перемогти Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Вперше за 25 років було об'єднано всі пояси у хевівейті.

Василь Ломаченко відреагував на перемогу земляка на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик провів усі 12 раундів у бою проти володаря чемпіонського поясу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Українець потужно розпочав поєдинок, але у п'ятому раунді британцю вдалося перехопити ініціативу.

Однак у дев'ятому раунді Усик знову пішов в атаку та відправив суперника до нокдауну. Внаслідок чого українець переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.

Василь Ломаченко з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Що Ломаченко сказав про Усика

Декілька тижнів тому Василь Ломаченко також став чемпіоном світу. Він завоював пояси за версією IBF та IBO у легкій вазі. Українець зізнався, що теж дивився бій Усика проти Ф'юрі.

"Олександр Усик просто найкращий з найкращих! Неймовірний бій, ось це момент! Слава Тобі Господи, Слава Тобі! Мир усім", — написав Ломаченко.

Бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком може відбутися у жовтні 2024 року.

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