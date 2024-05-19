Ломаченко несподівано відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик зумів перемогти Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Вперше за 25 років було об'єднано всі пояси у хевівейті.
Василь Ломаченко відреагував на перемогу земляка на своїй сторінці в Instagram.
Олександр Усик провів усі 12 раундів у бою проти володаря чемпіонського поясу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Українець потужно розпочав поєдинок, але у п'ятому раунді британцю вдалося перехопити ініціативу.
Однак у дев'ятому раунді Усик знову пішов в атаку та відправив суперника до нокдауну. Внаслідок чого українець переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.
Що Ломаченко сказав про Усика
Декілька тижнів тому Василь Ломаченко також став чемпіоном світу. Він завоював пояси за версією IBF та IBO у легкій вазі. Українець зізнався, що теж дивився бій Усика проти Ф'юрі.
"Олександр Усик просто найкращий з найкращих! Неймовірний бій, ось це момент! Слава Тобі Господи, Слава Тобі! Мир усім", — написав Ломаченко.
Бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком може відбутися у жовтні 2024 року.
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