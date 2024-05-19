Довбик забил, но потерял лидерство в бомбардирской гонке из-за Лунина

Артем Довбык. Фото: Reuters

Игроки сборной Украины снова отметились результативными действиями в Чемпионате Испании в игре за "Жирону". Артем Довбик забил гол в ворота "Валенсии", а Виктор Цыганков совершил ассист.

Но из-за покера Серлота в ворота Лунина Довбик потерял первую ленту в списке бомбардиров, передает Новини.LIVE.

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В начале встречи Виктор Цыганков попал в штангу. Прекрасную возможность забить потерял и Артем Довбик, сыгравший на добивании и не попавший в ворота.

И все же "Жирона" сумела реализовать свое преимущество. Цыганков с угла штрафной прострелил на линию вратарской, и Савио отправил мяч в ворота.

В начале второй половины встречи Артем Довбык замкнул прострел Мартина. Этот гол стал для украинца 21-м в текущем испанском чемпионате.

Лунин подвел себя и Довбика

Но подвел украинского форварда партнер сборной Украины Андрей Лунин. В матче с Вильярреалом он пропустил 4 гола от норвежца Серлота. Теперь тот опередил Довбика на 2 мяча, а Анчелотти, скорее всего, выберет Куртуа на финал Лиги чемпионов.

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