Довбик забив, але упустив лідерство у бомбардирській гонці через Луніна

Артем Довбик. Фото: Reuters

Гравці збірної України знову відзначились результативними діями у Чемпіонаті Іспанії в грі за "Жирону". Артем Довбик забив гол у ворота "Валенсії", а Віктор Циганков зробив асист.

Але через покер Серлота у ворота Луніна Довбик втратив першу стрічку у списку бомбардирів, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

На початку зустрічі Віктор Циганков поцілив у стійку. Чудову можливість забити втратив і Артем Довбик, який зіграв на добиванні та не влучив у ворота.

І все ж таки "Жирона" зуміла реалізувати свою перевагу. Циганков з кута штрафного майданчика прострілив на лінію воротарського майданчика і Савіо відправив м'яч у ворота.

На початку другої половини зустрічі вже Артем Довбик замкнув простріл Мартіна. Цей гол став для українця 21-м у поточному іспанському чемпіонаті.

Лунін підвів себе й Довбика

Але підвів українського форварда партнер по збірній Україні Андрій Лунін. В матчі з “Вільярреалом” він пропустив 4 голи від норвежця Серлота. Тепер той випередив Довбика на 2 м’ячі, а Анчелотті скоріше за все вибере Куртуа на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Ломаченко несподівано відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ.