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Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця

19 травня 2024 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця
Андрій Лунін із дружиною перед боксерським боєм Усик — Ф'юрі. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий голкіпер збірної України Андрій Лунін близький до зміни команди. Мадридський "Реал" не зможе утримати одного зі цьогорічних лідерів сезону.

"Баварія" готова зробити українця своєю пріоритетною метою на літньому трансферному ринку, повідомляє Marca.

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Керівництво мюнхенської "Баварії" замінить не лише головного тренера, а й оновить основний склад команди. Андрій Лунін може стати одним із новачків німецького клубу.

Андрій Лунін
Андрій Лунін анонсує благодійну акцію. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Баварія" готує пропозицію для "Реала"

Головний тренер мюнхенської команди Томас Тухель не хотів міняти воротаря, але влітку у "Баварії" з'явиться новий наставник. Керівництво клубу хоче підписати голкіпера, який зможе замінити Мануеля Ноєра в основному складі.

Андрій Лунін піде з "Реала", якщо Карло Анчелотті не випустить його на поле у фіналі Ліги чемпіонів. У такому разі українець може погодитись на пропозицію "Баварії". Мюнхенський клуб запропонує "Реалу" 35 млн євро, і мадридцям доведеться погодитися на такий трансфер.

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

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Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб. 

спорт
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Футбол трансфери
Андрій Лунін

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