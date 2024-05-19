Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца

Андрей Лунин с женой перед боксерским боем Усик — Фьюри. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Молодой голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к смене команды. Мадридский "Реал" не сможет удержать одного из своих лидеров этого сезона.

"Бавария" готова сделать украинца своей приоритетной целью на летнем трансферном рынке, сообщает Marca.

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Андрей Лунин анонсирует благотворительную акцию. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Бавария" готовит предложение для "Реала"

Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель не хотел менять вратаря, но летом у "Баварии" появится новый наставник. Руководство клуба хочет подписать голкипера, который сможет заменить Мануэля Нойера в основном составе.

Андрей Лунин уйдет из "Реала", если Карло Анчелотти не выпустит его на поле в финале Лиги чемпионов. В таком случае украинец может согласиться на предложение "Баварии". Мюнхенский клуб предложит "Реалу" 35 млн евро, и мадридцам придется одобрить такой трансфер.

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