Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца
Молодой голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к смене команды. Мадридский "Реал" не сможет удержать одного из своих лидеров этого сезона.
"Бавария" готова сделать украинца своей приоритетной целью на летнем трансферном рынке, сообщает Marca.
Руководство мюнхенской "Баварии" заменит не только главного тренера, но и обновит основной состав команды. Андрей Лунин может стать одним из новичков немецкого клуба.
"Бавария" готовит предложение для "Реала"
Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель не хотел менять вратаря, но летом у "Баварии" появится новый наставник. Руководство клуба хочет подписать голкипера, который сможет заменить Мануэля Нойера в основном составе.
Андрей Лунин уйдет из "Реала", если Карло Анчелотти не выпустит его на поле в финале Лиги чемпионов. В таком случае украинец может согласиться на предложение "Баварии". Мюнхенский клуб предложит "Реалу" 35 млн евро, и мадридцам придется одобрить такой трансфер.
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