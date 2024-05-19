Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца arrow

Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца

19 мая 2024 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца
Андрей Лунин с женой перед боксерским боем Усик — Фьюри. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к смене команды. Мадридский "Реал" не сможет удержать одного из своих лидеров этого сезона. 

"Бавария" готова сделать украинца своей приоритетной целью на летнем трансферном рынке, сообщает Marca

Читайте также:

Руководство мюнхенской "Баварии" заменит не только главного тренера, но и обновит основной состав команды. Андрей Лунин может стать одним из новичков немецкого клуба. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин анонсирует благотворительную акцию. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Бавария" готовит предложение для "Реала" 

Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель не хотел менять вратаря, но летом у "Баварии" появится новый наставник. Руководство клуба хочет подписать голкипера, который сможет заменить Мануэля Нойера в основном составе. 

Андрей Лунин уйдет из "Реала", если Карло Анчелотти не выпустит его на поле в финале Лиги чемпионов. В таком случае украинец может согласиться на предложение "Баварии". Мюнхенский клуб предложит "Реалу" 35 млн евро, и мадридцам придется одобрить такой трансфер. 

Напомним, Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри. 

Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Андрей Лунин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом